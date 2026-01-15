Материнская любовь сильнее взрывчатки: подаренный жилет принял на себя весь удар в зоне СВО

Военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, остался жив после подрыва взрывного устройства. Об этом сообщает один из курских, передает Life.ru.

Инцидент произошел в зоне проведения боевых действий. Взрывное устройство сработало в непосредственной близости от бойца. Основную силу воздействия принял на себя бронежилет, который военнослужащий получил в начале службы в качестве подарка от матери.

На опубликованном фотоматериале видны серьезные повреждения защитной амуниции. Были пробиты несколько слоев брони, что свидетельствует о мощности взрыва. Данный элемент экипировки сохранил жизнь военнослужащему.

