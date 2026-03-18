Маткапитал до миллиона рублей: в российском регионе построили амбициозные планы на 2026-й

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выступил с ежегодным докладом о положении дел в регионе. В своем обращении глава ЯНАО затронул широкий спектр тем: от поддержки семей участников спецоперации и новых мер демографической политики до развития транспортной инфраструктуры, цифровизации и помощи подшефным территориям в Донбассе. Подробнее об основных тезисах доклада — в обзоре интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Особое внимание в выступлении было уделено поддержке военнослужащих и их семей. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что кураторы для многих семей участников СВО стали добрыми друзьями, и эту работу власти намерены усиливать. Этим летом для жен и детей ямальских бойцов планируется организовать путешествия по стране в рамках проекта «Своих не бросаем». Кроме того, участник спецоперации Артур Жумабаев, прошедший федеральную программу «Время героев», назначен советником губернатора — это часть системной работы по интеграции ветеранов в управленческие структуры.

В сфере демографической политики прозвучали значимые нововведения. Региональный материнский капитал для семей, в которых с начала 2026 года родился третий ребенок, увеличен вдвое — до одного миллиона рублей. Программа продлена до 2030 года. Также каждая женщина, получающая направление на ЭКО, теперь будет обеспечена сертификатом на 100 тысяч рублей для покрытия дополнительных расходов на процедуру.

Говоря о миграционной политике, губернатор отметил положительный эффект от введенных год назад ограничений для иностранных граждан, работающих по патентам. Число мигрантов, преступивших закон, сократилось на 17%, при этом негативного влияния на экономику не зафиксировано. Решение о введении 20-летнего ценза проживания в России для получения «Жилищного капитала молодой семьи» также получило одобрение северян.

В сфере строительства регион уверенно движется к цели — миллиону новых квадратных метров жилья к 2030 году. Сейчас на Ямале возводится 227 домов. Программа «Жилищный капитал молодой семьи» уже помогла 300 семьям, активно работает двухпроцентная арктическая ипотека.

Качество дорог сегодня устраивает 70% ямальцев — это один из лучших показателей по стране. Регион вошел в десятку субъектов РФ по сокращению смертности в ДТП. В 2026 году в округе отремонтируют еще около 100 километров дорог.

Ямал остается регионом с высокой транспортной мобильностью: жители летают в два раза чаще среднего россиянина. Субсидируются 32 маршрута в города России, для детей из многодетных семей действует специальный тариф 2,5 тысячи рублей, который не меняется семь лет. Продолжается обновление аэропортовой инфраструктуры: летом стартует строительство нового терминала в Салехарде с выходом к самолетам через телетрапы, проектируется новый аэровокзал в Ноябрьске.

В 2025 году завершена модернизация систем водоочистки в шести населенных пунктах, работы продолжаются в Салемале и Ныде. Теперь все города Ямала обеспечены системами очистки питьевой воды.

Ямал продолжает поддерживать подшефный Волновахский район и восстанавливать Авдеевку. В Год защитников Отечества приведены в порядок 16 мемориалов, в Волновахе открыт обновленный сквер Освободителей. Начато восстановление Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, пострадавшего в ходе боевых действий.

Рекордные показатели демонстрирует оленеводство: в прошлом году заготовлено 3300 тонн оленины. Прорабатываются вопросы поддержки коренных малочисленных народов Севера, включая образование, трудоустройство, заботу о пожилых тундровиках и обеспечение жильем.

В системе профессионального образования растет престиж рабочих специальностей. В прошлом году колледжи набрали рекордные три тысячи первокурсников, почти все на бюджетные места. В новом учебном году откроется полигон спецтехники при Новоуренгойском колледже и общежитие на 400 мест.

Медицина региона показывает впечатляющие результаты: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 16% и втрое ниже среднероссийской. Совместно со Сбером создается липидная служба для выявления рисков — до конца года исследование пройдут не менее ста тысяч жителей. Кабинеты охраны зрения открыты во всех муниципалитетах, лечение в них прошли более семи тысяч детей, у 95% зафиксированы улучшения.

В преддверии 100-летия Ямала, которое будет отмечаться в 2030 году, губернатор призвал жителей активно участвовать в формировании плана развития региона. Осенью 2026 года будет принят итоговый документ, определяющий приоритеты на ближайшие годы. По словам Артюхова, история Ямала доказывает: невозможное возможно, и у региона есть все для уверенного движения вперед.

