Маткапитал могут удвоить при рождении второго ребенка в течение трех лет

Общественная палата предложила новый механизм стимулирования рождаемости в России. Председатель комиссии по демографии Сергей Рыбальченко выступил с инициативой удваивать материнский капитал в случаях, когда второй ребенок рождается в течение трех лет после первого, сообщает ТАСС .

По мнению эксперта, существующая система выплат снижает мотивацию семей заводить больше детей, так как значительная часть маткапитала выплачивается уже при рождении первенца. Рыбальченко пояснил, что первый ребенок обычно воспринимается семьей как «ребенок для себя», с которым легче справляться двум взрослым. При этом появление второго ребенка уже значительно сложнее, а для третьего требуется серьезная государственная поддержка.

Ранее научный сотрудник Института Гайдара Мария Гирич также предлагала пересмотреть распределение материнского капитала, сместив акцент на второго ребенка. Рыбальченко поддержал эту идею, предложив ввести «премию за скорость» в виде удвоенного маткапитала.

На текущий момент размер материнского капитала составляет ₽690266 за первого ребенка и ₽221895 за второго (если получали за первого). Если семья не получала выплату на первенца, за второго ребенка предусмотрено ₽912162.

Ранее сообщалось, что водителям назвали условие, при котором допускается покинуть место ДТП.