Маткапитал за второго ребенка в России составит миллион рублей в 2028 году

По словам депутата нижней палаты парламента Светланы Бессараб, размер материнского капитала на второго ребенка в нашей стране через три года составит миллион рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Она уточнила, что также выплаты для всех получателей увеличатся уже с февраля. Согласно изменениям, выплата на первого ребенка составит около 680 тыс. рублей, а на второго — почти 900 тыс. рублей если семьей не была получена выплата за первого ребенка.

По мнению парламентария, прогнозируется, что в следующем году почти полтора миллиона жителей РФ подадут заявки и получат маткапитал.

Она подчеркнула, что маткапитал растет не на прогнозный, а на реальный размер инфляции.

Ранее депутат Гаврилов назвал способы использования маткапитала по частям.