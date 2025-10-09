Матрешки с лицами Баскова и Билана объедут Казань, Питер и Москву

Фото: [ Дима Билан на VK Fest -2024 в московских «Лужниках»/Медиасток.рф ]

«Русское Радио» готовит необычный сюрприз в честь двойного юбилея — 30-летия самой популярной радиостанции страны и авторитетной премии «Золотой граммофон».

Осенью по России отправится передвижная выставка гигантских матрешек, стилизованных под образы самых титулованных артистов за всю историю премии. В уникальную коллекцию войдут восемь звезд: Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Дима Билан, Ани Лорак, Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев и Валерия.

Выставка начнет тур 11–12 октября в Казани, затем 18–19 октября переместится в Нижний Новгород, а 25–26 октября жители Санкт-Петербурга также смогут увидеть арт-объекты. Кульминацией проекта станет прибытие матрешек в Москву 29 октября, где они будут установлены перед «ВТБ Ареной» — площадкой, где 30 и 31 октября пройдут юбилейное шоу и церемония вручения «Золотого Граммофона».

Идея использовать матрешку — один из ключевых символов русской культуры — принадлежит «Русской Медиагруппе». Визуальную концепцию разработала молодой дизайнер Александра Ерибекова, превратившая традиционный сувенир в современный арт-объект.

На открытии выставок в городах выступят популярные ведущие «Русского Радио» Максим Привалов и Антон Юрьев. Гостей ждут музыкальные викторины, флешмобы и розыгрыши призов.

