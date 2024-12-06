Матус: Невзлин* планировал «заказать» журналиста Бориса Корчевникова

Предприниматель Андрей Матус в интервью RT рассказал про преступные планы сооснователя НК «ЮКОС» Леонида Невзлина*. По его словам, он планировал ряд преступлений, в том числе и против ведущего и гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.

Бывший помощник Невзлина* отметил, что его экс-руководитель планировал серию нападений. По словам Матуса, одной из жертв должен был стать Борис Корчевников. Причина собеседнику неизвестна, но он отметил, что глава службы безопасности Невзлина* собирал данные о журналисте, анализировал его передвижения и многое другое.

«Что сделал Корчевников я не знаю. Но его должны были тоже поймать и избить. (Глава службы безопасности Невзлина* Роман) Желязко даже отправлял, когда, в какой студии он будет, на «Спасе», по какому адресу», — утверждает Матус.

RT отмечает, что Корчевников оказался новым лицом в карательно списке Невзлина*. По данным канала, ранее были наняты исполнители, которые напали в Литве на Леонида Волкова* и жену оппозиционного экономиста Максима Миронова.

Кроме того, летом прошлого года предотвратили покушение на главреда RT Маргариту Симоньян. Преступниками оказались члены неонацистской и экстремистской группировки.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала подростка за попытку диверсии на Транссибе в российском регионе.

*Физлица, признанные иностранными агентами