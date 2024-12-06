Предприниматель Матус обвинил Невзлина* в подготовке покушения на его жизнь

Андрей Матус заявил, что сооснователь НК «ЮКОС» Леонид Невзлин* планирует найти исполнителей на него покушение. В интервью RT предприниматель назвал и предполагаемую причину.

По словам собеседника канала, первое покушение на него уже совершали в начале 2024 года у гостиницы «Украина» в Москве. Произошло это за несколько дней до того, как RT опубликовал переписку Невзлина* с исполнителями нападений на Леонида Волкова* и жену экономиста Максима Миронова.

Переписка была как раз у Матуса, которого требовали уничтожить диалоги и все улики. Однако он передал все в ФБК**, откуда данные передались уже каналу RT.

По словам Матуса, в начале года злоумышленник ударил его по голове и отнял телефон, но затем через несколько дней подбросил его на парковку. По предположению бывшего работника «ЮКОС», организатором покушения был Невзлин*.

«Он прямо сейчас планирует и разрабатывает мое убийство», — заявил Матус.

По словам собеседника, его бывший руководитель планировал нападение и на Анатолия Блинова, другого организатора серии нападений. Якобы он угрожал Невзлину* публикацией переписки.

Ранее сообщалось, что сооснователь НК «ЮКОС» пытался избавиться от оппозиционеров и планировал покушение на журналиста Бориса Корчевникова.

* Физлица, признанные иностранными агентами.

**ФБК входит в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, деятельность запрещена по решению Мосгорсуда