Матвиенко: движение чайлдфри нужно запретить законодательно

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко утверждает, что современный феминизм утратил свою изначальную цель — борьбу за права женщин. По ее мнению, необходимо законодательно запретить движение чайлдфри, представители которого отказываются заводить детей, сообщил «Коммерсантъ».

Матвиенко отметила, что вначале феминизм был борьбой за женские права, но «на Западе он выродился и радикализировался», превратившись в «воинствующую идеологию».

По ее словам, борьбу за равноправие теперь можно считать «устаревшей и забытой».

«Феминизм теперь встает в противовес мужчинам и традиционным ценностям. Например, появилось движение чайлдфри, которое, по моему мнению, следует законодательно запретить», — заявила Матвиенко.

Матвиенко также подчеркнула, что участники Евразийского женского форума поддерживают ключевые традиционные ценности, такие как «традиционная семья» и дети.

Она считает, что женщины должны иметь возможность самореализации, но при этом не должны забывать о своей главной роли — быть матерью, женой и бабушкой.

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