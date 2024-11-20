Матвиенко призвала Хуснуллина подать пример другим и заплатить налоги

Вице-премьер Хуснуллин должен подать пример другим гражданам России и заплатить налоги за все время проживания в недостроенном доме, который не был зарегистрирован официально. Такое предложение высказала Сенатор Валентина Матвиенко, ее слова привело РИА Новости.

Хуснуллин выступил перед членами Совета Федерации и рассказал им о реализации программы «Инфраструктура для жизни». Он упомянул, что многие люди проживают в домах, которые так нигде и не зарегистрированы из-за многих сложностей. Он упомянул, что сам прожил так восемь лет в собственном доме, который относился к объектам незавершенного строительства. И это становится большой проблемой для экономики.

Матвиенко согласилась, что это является огромной сложностью.

«Придется вам задним числом налоги заплатить, тем самым подать пример другим», — сделал она с улыбкой предложение заместителю главы правительства.

Матвиенко также отметила, что командой Хуснуллина выполняется очень много работы, поскольку она выполняет огромную роль в развитии строительной отрасли, которая вносит важнейший вклад в экономику страны. Сенатор отметила, что строительство приносит РФ до 9% ВВП и до 12% от всех налоговых поступлений.

Ранее Матвиенко выступила с предостережением насчет новой политики США. По ее мнению, от Трампа не стоит ожидать слишком многого. Пока нет оснований считать, что Белый дом резко изменит свой курс.