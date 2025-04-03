Матвиенко: реестр должников по алиментам станет «доской позора»

Список неплательщиков алиментов должен стать своего рода «позорной доской» для всей страны, считает Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. Об этом информирует ТАСС.

В ходе правительственного часа, на котором выступил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, Матвиенко отметила, что запуск этого реестра должен принести ощутимую пользу.

«Этот реестр алиментщиков, который должен заработать с мая, нам надо не просто реестр сформировать — это будет всероссийская доска позора…» — пригрозила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что, по информации, предоставленной Дмитрием Аристовым, директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП), большинство заемщиков в России — это мужчины в возрасте от 30 до 45 лет, которые не имеют собственного жилья, стабильного дохода и автомобиля.