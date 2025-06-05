Матвиенко заявила об обрушении выдач сельской ипотеки

Российские граждане за последнее время столкнулись с препятствиями при оформлении сельской ипотеки. После внесения изменений в условия выдачи кредитов объемы предоставляемых льготных сельских ипотек заметно снизились, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Форума тружеников села.

По ее словам, в 2024 году объемы выдачи ипотеки снизились из-за повышения ключевой ставки Банка России и высокого спроса на кредиты. Кроме того, в начале 2025-го года банки начали сокращать лимиты по данной программе.

«Давайте вместе подумаем, как этот инструмент можно донастроить, учитывая возможности бюджета. Сельская ипотека должна быть доступна для тружеников села», — отметила Матвиенко.

С апреля 2025 года условия программы сельской ипотеки стали более жесткими. Если раньше купить жилье в ее рамках мог любой житель села, то сейчас требования к выдаче соответствующего кредита изменились.

Теперь льготный кредит могут получить только те граждане, кто трудится в сельской местности не менее пяти лет в сфере агропромышленного комплекса (АПК), в организациях социальной сферы, расположенных на сельских территориях, находящихся в подчинении Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) или Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора), а также в органах местного самоуправления в селах.

Кроме того, сельская ипотека после нововведений в 2025 года стала доступна участникам специальной военной операции (СВО), в том числе мобилизованным гражданам и подписавшим контракт с Министерством обороны РФ.

При этом таким жителям сельских территорий необходимо каждые полгода подтверждать свое место работы.

Процентная ставка по сельской ипотеке осталась в диапазоне от 0,1% до 3% годовых, а максимальный размер кредита составляет 6 млн руб. Полученные средства можно направлять на приобретение или строительство частного дома, а также на покупку квартиры в жилом доме высотой не более пяти этажей, расположенного на сельских территориях.

Следует подчеркнуть, что жилье должно находиться в населенных пунктах с численностью населения до 30 тыс. человек. Важным обстоятельством является и то, что программа не распространяется на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Оператором программы выступает Минсельхоз РФ, которое регулирует распределение лимитов. Основным банком, предоставляющим кредиты по этой программе, является Россельхозбанк (РСХБ).

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин допустил сокращение ввода жилья в России к 2027 году.