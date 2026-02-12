Max можно удалить: одной категории россиян нашли замену отечественному мессенджеру

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что православная социальная сеть «Елицы» является подходящей площадкой для верующих. По его словам, ресурс функционирует давно и содержит страницу Святейшего патриарха.

Кипшидзе отметил, что пользование данной сетью он считает разумным решением. Там можно получить сведения о православном вероучении, а также ознакомиться с выступлениями священнослужителей. Представитель РПЦ добавил, что сеть полностью защищена от мошенников, неприемлемого контента и всего, что способно вызвать у человека сомнения или дискомфорт на других площадках, где подобные ограничения не установлены.

В предшествующих сообщениях указывалось, что на фоне замедления работы Telegram граждане России начали активнее регистрироваться в православном мессенджере «Елицы».

