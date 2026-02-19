Mazda CX-5 стала хитом в России вопреки санкциям

Mazda CX-5 совершила невозможное: в 2026 году японский кроссовер ворвался в топ продаж новых автомобилей в России, обойдя многих конкурентов, пишет портал 110km.ru. И это при том, что официальных поставок из Японии практически нет, а санкции продолжают давить на рынок. Исследователи выяснили, в чем секрет успеха модели.

Главный козырь CX-5 — техническая начинка. Модель оснащена классической автоматической коробкой передач, которую российские покупатели ценят гораздо выше вариаторов и роботов. В условиях, когда многие бренды переходят на сложные и не всегда надежные трансмиссии, старый добрый «автомат» становится серьезным преимуществом.

Кроме того, Mazda CX-5 не попала под повышенный утилизационный сбор для мощных двигателей. Это позволило сохранить цену на более-менее приемлемом уровне, тогда как конкуренты с аналогичными моторами заметно подорожали.

Еще один важный фактор — география производства. Почти все зарегистрированные в январе 2026 года Mazda CX-5 произведены в Китае. Поставки налажены через альтернативные каналы, минуя официальные структуры. Китайские заводы Mazda работают по лицензии и соблюдают стандарты качества, так что покупатели получают фактически ту же машину, но по более доступной цене и без санкционных ограничений.

В результате в условиях ухода западных брендов и нестабильности рынка Mazda CX-5 воспринимается как надежный и понятный выбор. Модель стала настоящим феноменом, доказав, что грамотная стратегия и востребованный продукт способны пробить любые барьеры.

