«Мази вместо диагноза»: врачи частной клиники не увидели у россиянки страшную болезнь во время лечения
Chita.ru: россиянку девять месяцев лечили таблетками вместо проведения биопсии
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В Чите завершилось многолетнее судебное разбирательство между пациенткой и частной медицинской клиникой. Об этой истории рассказал портал Chita.ru.
Женщина обратилась в медучреждение с жалобой на уплотнение в груди, однако вместо своевременного направления к онкологу ей в течение девяти месяцев назначали мази и таблетки для лечения мастопатии.
Когда женщина попала в онкологический центр, у нее диагностировали рак молочной железы III стадии, потребовавший шести курсов химиотерапии и операции по удалению груди.
«Время было упущено. Я посещала частную клинику, платила за приемы свои деньги, а в итоге о раке узнали на крайней стадии», — рассказала женщина.
Трагичность ситуации придает поступок мужа — мужчина решил уйти от жены во время ее тяжелой борьбы с болезнью. Главной опорой и поддержкой для читинки стал сын.
Суд первой инстанции сначала присудил россиянке символическую компенсацию в 100 тыс. руб. После апелляции и проведения дополнительной экспертизы, выявившей дефекты в диагностике, областной суд увеличил сумму выплат до 250 тыс. руб. и наложил штраф на клинику.
«Представители клиники сделали все, чтобы переложить вину на меня. На суде утверждали, что я, оказывается, на втором приеме просто не предоставила им результаты маммографии. И в медкарте действительно это не было указано», — заявила россиянка.
Юристы пострадавшей считают эту компенсацию несоразмерной причиненному ущербу. Пациентка продолжает бороться за свои права и готовит кассационную жалобу для дальнейшего оспаривания размера компенсации.
