«Мази вместо диагноза»: врачи частной клиники не увидели у россиянки страшную болезнь во время лечения

В Чите завершилось многолетнее судебное разбирательство между пациенткой и частной медицинской клиникой. Об этой истории рассказал портал Chita.ru.

Женщина обратилась в медучреждение с жалобой на уплотнение в груди, однако вместо своевременного направления к онкологу ей в течение девяти месяцев назначали мази и таблетки для лечения мастопатии.

Когда женщина попала в онкологический центр, у нее диагностировали рак молочной железы III стадии, потребовавший шести курсов химиотерапии и операции по удалению груди.

«Время было упущено. Я посещала частную клинику, платила за приемы свои деньги, а в итоге о раке узнали на крайней стадии», — рассказала женщина.

Трагичность ситуации придает поступок мужа — мужчина решил уйти от жены во время ее тяжелой борьбы с болезнью. Главной опорой и поддержкой для читинки стал сын.

Суд первой инстанции сначала присудил россиянке символическую компенсацию в 100 тыс. руб. После апелляции и проведения дополнительной экспертизы, выявившей дефекты в диагностике, областной суд увеличил сумму выплат до 250 тыс. руб. и наложил штраф на клинику.

«Представители клиники сделали все, чтобы переложить вину на меня. На суде утверждали, что я, оказывается, на втором приеме просто не предоставила им результаты маммографии. И в медкарте действительно это не было указано», — заявила россиянка.

Юристы пострадавшей считают эту компенсацию несоразмерной причиненному ущербу. Пациентка продолжает бороться за свои права и готовит кассационную жалобу для дальнейшего оспаривания размера компенсации.

