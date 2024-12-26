В Крыму введут режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море

В Крыму собираются объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в связи с разливом мазута в Черном море. Об этом в эфире регионального телеканала «Крым 24» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Будут выделены федеральные средства на решение этого вопроса», — сказал Аксенов.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение недалеко от Керченского пролива 15 декабря. В этот день в Черном море бушевал шторм — мощности волн, по данным МЧС, могли доходить до семи баллов.

Из-за таких погодных условиях два судна буквально раскололись пополам. Из-за этого содержимое танкеров — мазут — начало вытекать в море. Всего на двух судах перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Через некоторое время нефтепродукт начало прибивать к кубанскому побережью и побережью Крыма.

Для устранения последствий разлива мазута на береговой линии в двух регионах начали работать спасатели и волонтеры. Из-за этой экологической трагедии начали гибнуть птицы и морские обитатели — дельфины и рыбы.

Ранее из-за разлива нефти режим ЧС федерального уровня был введен в Анапе. В Краснодарском крае ввели режим ЧС регионального уровня.

19 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии, объединенной с итоговой пресс-конференцией, предложил план по очистке кубанского побережья от нефтепродукта. По словам главы государства, из-за этого инцидента почти 40% мазута попало в воду.

Ранее эколог Андрей Зайчиков допустил, что мазут из Черного моря может попасть в Азовское.