В Крыму введут режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море
Аксенов: из-за разлива мазута планируется ввести режим ЧС федерального уровня
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В Крыму собираются объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в связи с разливом мазута в Черном море. Об этом в эфире регионального телеканала «Крым 24» сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
«Будут выделены федеральные средства на решение этого вопроса», — сказал Аксенов.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение недалеко от Керченского пролива 15 декабря. В этот день в Черном море бушевал шторм — мощности волн, по данным МЧС, могли доходить до семи баллов.
Из-за таких погодных условиях два судна буквально раскололись пополам. Из-за этого содержимое танкеров — мазут — начало вытекать в море. Всего на двух судах перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Через некоторое время нефтепродукт начало прибивать к кубанскому побережью и побережью Крыма.
Для устранения последствий разлива мазута на береговой линии в двух регионах начали работать спасатели и волонтеры. Из-за этой экологической трагедии начали гибнуть птицы и морские обитатели — дельфины и рыбы.
Ранее из-за разлива нефти режим ЧС федерального уровня был введен в Анапе. В Краснодарском крае ввели режим ЧС регионального уровня.
19 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии, объединенной с итоговой пресс-конференцией, предложил план по очистке кубанского побережья от нефтепродукта. По словам главы государства, из-за этого инцидента почти 40% мазута попало в воду.
Ранее эколог Андрей Зайчиков допустил, что мазут из Черного моря может попасть в Азовское.