Мазутное море и бензол: россиянам объяснили, стоит ли сдавать путевки в Туапсе

Апрельское экологическое бедствие в Туапсе, вызванное атаками беспилотников на нефтеперерабатывающую инфраструктуру, заставило многих туристов задуматься: стоит ли срочно сдавать летние путевки? Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин успокоил отдыхающих: паниковать рано. Время до лета еще есть, а Краснодарский край готов принять переселенцев с загрязненного побережья в Анапе и Геленджике.

Ситуация в Туапсинском районе, которая обострилась в апреле 2026 года, выглядит тревожно. Массированные атаки беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал, начавшиеся 16 апреля и продолжившиеся 20 и 28 числа, привели к масштабным пожарам на нефтехранилищах. В атмосферу попали тонны сажи и токсичных веществ. А 22 апреля на город пролился маслянистый черный дождь. Позже нефтепродукты попали в реку Туапсе и вытекли в Черное море. По спутниковым данным, грязное пятно растянулось на 50 километров вдоль побережья. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Но туристический рынок Кубани, по оценке экспертов, катастрофа не обрушит. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин в беседе с URA.RU пояснил: доля Туапсинского района в общем турпотоке Краснодарского края составляет всего 3-4 процента. Это очень немного. И, что важно, Туапсе — чисто летнее направление. Пока там почти нет туристов.

«Если ситуация с загрязнением не нормализуется в ближайший месяц, у туристов будет время до июня, чтобы принять решение о поездке или сдаче тура», - отметил эксперт.

Ажиотажа и массового отказа от броней эксперт не прогнозирует. Сдать путевку, по закону, можно в любое время, но с этим не стоит торопиться.

Главное, что подчеркивает вице-президент АТОР: опасений за судьбу всего летнего сезона на Кубани нет. Регион обладает достаточными резервами, чтобы разместить всех желающих.

«Безусловно, край в состоянии принять таких туристов в Анапе, Геленджике, других курортах, мест хватит», — заключил вице-президент АТОР.

Таким образом, туристам, купившим путевки в Туапсе, пока не стоит бить тревогу. Время есть. А в случае ухудшения ситуации Кубань готова подстраховать — переселить отдыхающих на чистые пляжи Анапы и Геленджика. Главное, чтобы этих пляжей самих не коснулась черная волна. Сейчас она движется вдоль берега, и за развитием событий следят все — от спасателей до туроператоров.

Ранее химик объяснил, чем опасен бензол в воздухе Туапсе после пожара на НПЗ.