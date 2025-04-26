McDonald’s захотел зарегистрировать товарный знак в России

Компания McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдоналдс». Сейчас она активно взаимодействует с ведомством для решения своего вопроса, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Заявка была подана в декабре 2024 года, а в 2025 году Роспатент ее официально опубликовал. В апреле текущего года ведомство приняло решение о начале рассмотрения запроса.

Кроме того, компания направила письмо, подтверждающее соответствие перечня товаров и услуг требованиям Кодекса.

Корпорация планирует производить и реализовывать в России продукты питания, включая фастфуд, а также напитки. В планах — оказание ресторанного сервиса, организация доставки еды и напитков.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин призвал ограничить ряду брендов право вернуться обратно на российский рынок.