С 5 ноября большая часть территории России будет покрыта снегом

С 5 ноября большую часть территории России будет покрыта снегом. Об этом в интервью изданию ТАСС сообщил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам эксперта, снежный покров охватит всю северную половину, весь Северо-Западный федеральный округ, почти весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ и большую часть Приволжского федерального округа.

Правда, потом снежный покров снова уменьшится, добавил Вильфанд.

Ранее сообщалось о том, что причиной мощнейшего наводнения в Испании стало глобальное потепление. По мнению климатологов, в данном регионе постоянно растет число кратковременных, но зато очень интенсивных ливней.