МЧС: девять взрослых и один ребенок погибли в ходе обстрела ВСУ Белгорода

МЧС России привело официальную статистике по погибшим и пострадавшим из-за террористической атаки Украины на центр Белгорода.

По данным ведомства, от обстрела ВСУ погибли девять взрослых человек и один ребенок. Ранеными числятся 45 мирных жителей, среди которых четверо детей.

«Девять взрослых и один ребенок погибли из-за обстрела ВСУ Белгорода. Пострадали 45 человек, из них четыре ребенка», — цитирует RT заявление МЧС.

Напомним, в настоящее время врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом, кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.