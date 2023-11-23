МЧС: еще 82 россиянина и члены их семей пересекли КПП «Рафах» и покинули Газу

Пресс-службы МЧС РФ проинформировала об очередном выходе из сектора Газа находившихся там российских граждан. Вечером в среду, 22 ноября, пересекли палестино-египетский КПП «Рафах» 82 россиянина, а также члены их семей.

Отмечается, что в настоящее время автобусы с россиянами находятся на пути в Каир, где позже вылетят спецбортом МЧС в Россию.

«82 соотечественника и члены их семей пересекли КПП "Рафах», - цитирует РИА Новости сообщение МЧС.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».