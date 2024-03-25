МЧС обновило список с именами опознанных погибших в теракте в «Крокусе»

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ (МЧС) опубликовало обновленный список с именами опознанных погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В списке — имена и фамилии 68 погибших, среди которых 30 мужчин и 38 женщин. В ведомстве уточнили, что опознать тела позволило проведение судебно-медицинских исследований. Отмечается, что список будет еще корректироваться.

По последним данным, жертвами трагедии стали 144 человек. Некоторые из них были застрелены террористами, некоторые — задохнулись в результате пожара.

Вечером 22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди. Они начали расстреливать посетителей без разбора. Вскоре они ворвались в помещение со сценой, где планировалось выступление группы «Пикник», и начали стрелять там. Кроме того, преступники разлили горючую жидкость. Они совершили поджог, в результате которого концертный зал охватил огонь.

На данный момент подозреваемые в совершении теракта находится в СИЗО. 24 марта Басманный суд Москвы зачитал четырем уроженцам Таджикистана обвинения. Свою вину они признали.

Ранее мы сообщали, что почти 70 бригад скорой и подмосковного ТЦМК оказывали помощь пострадавшим в «Крокусе».