МЧС: открытое горение в ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы ликвидировано

Открытое горение в ЖК «Селигер Сити» на севере Москвы в районе Дегунино пожарным удалось ликвидировать. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Информации о пострадавших до сих пор нет. Известно, что спасатели в ходе пожаротушения эвакуировали семь человек, среди них ребенок.

Сильный пожар произошел в ночь на понедельник, 30 сентября, в жилой новостройке в ЖК «Селигер Сити» в районе Дегунино на севере Москвы. В результате несколько этажей здания были объяты пламенем. По предварительной информации, пострадали несколько человек.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать взрыв баллонов с газом. Очевидцы рассказали, что слышали несколько сильных хлопков, а затем начался пожар.