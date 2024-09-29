МЧС показало видео с места страшного ДТП с рейсовым автобусом под Краснодаром

МЧС России выложило в своем аккаунте в соцсетях кадры с места автоаварии с грузовиком, протаранившим в воскресенье, 29 сентября, во второй половине дня рейсовый автобус под Краснодаром.

Напомним, ДТП произошло в районе станицы Старокорсунской. После столкновения на месте автоаварии сразу возник пожар. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.

Водитель грузовика скончался на месте, пострадавшими числятся порядка 25 человек, среди них трое детей. Последние доставлены в детскую клинику. Всего в рейсовом автобусе на момент столкновения находились 49 пассажиров. Краевая прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что из-за падения запущенного по Ростовской области вражеского дрона возник пожар в Милютинском районе. Первоначальная площадь пожара в лесном массиве составляла более 20 га.