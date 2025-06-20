МЧС посоветовало тушить горящую технику стиральным порошком

Незначительные возгорания, вызванные поломкой электроприборов в быту, можно ликвидировать, применяя пищевую или кальцинированную соду, а также стиральный порошок. При этом категорически запрещено тушить огонь водой, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС Москвы.

В памятке столичного управления МЧС указано, что небольшой пожар можно попробовать засыпать питьевой или кальцинированной содой, стиральным порошком, песком или даже землей из цветочного горшка.

Спасатели подчеркивают, что при возгорании электроприборов, находящихся под напряжением, категорически запрещается использовать воду, так как это может быть смертельно опасно. Если же самостоятельно справиться с огнем не получается, необходимо срочно покинуть помещение и вызвать пожарных.

Ранее сообщалось, что жители Забайкальского края обвинили сотрудников МЧС в разрастании пожара.