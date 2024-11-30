МЧС: крупный пожар на промпредприятии в подмосковном Климовске полностью потушен

Крупный пожар, который более суток хозяйничал на промышленном предприятии в подмосковном городе Климовск, полностью потушен. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировало региональное управление МЧС России.

Пожар в Климовске произошел 28 ноября, установление всех обстоятельств происшествия находится на контроле прокуратуры Московской области. Как рассказали в МЧС, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую примерно в девять часов утра. Загорелся один из павильонов рынка, расположенного на Московской улице, 15. Площадь пожара составила свыше 1,3 тысячи квадратных метров. Позднее в экстренных службах проинформировали об ликвидации открытого горения на площади 4200 квадратных метров.

«Пожар в Подмосковье полностью потушили», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что строительный рынок горит в микрорайоне Климовск в Подольске. Установление всех обстоятельств происшествия находится на контроле Прокуратуры Московской области.