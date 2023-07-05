МЧС предупредило о грозах и порывистом ветре в Подмосковье до конца дня

Сегодня в некоторых районах Подмосковья ожидаются грозы и дожди. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

В ведомстве указали, что, согласно данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при грозе порывы ветра будут достигать пятнадцати метров в секунду. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в Московской области до конца суток.

Жителям региона рекомендовали по возможности оставаться дома или в укрытии, а на улице в непогоду использовать зонты, плащи и резиновые сапоги. При грозе нельзя прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом и высокими металлическими конструкциями, напомнили в МЧС.

По данным Гидрометцентра России, в среду в Московской области ожидается от 25 до 30 градусов тепла, в столице — от 27 до 29 градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

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