МЧС предупредило о сильном дожде и порывистом ветре в Подмосковье в течение дня

В пятницу после полудня в Подмосковье ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом предупредили в пресс-службе областного главка МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня с 12 часов до 21 часа порывы ветра будут от шестнадцати до восемнадцати метров в секунду. Местами пройдет сильный дождь.

Жителям региона напомнили, что в непогоду по возможности следует оставаться дома или в укрытии. При нахождении на улице необходимо быть предельно внимательными, особенно на дорогах.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что сегодня в столичном регионе заметно похолодает. Температура воздуха составит от восьми до тринадцати градусов тепла.