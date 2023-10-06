Похолодание до плюс 13 градусов и дожди ожидаются в Московском регионе в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем заметно похолодает. Местами пройдет дождь.

Температура воздуха в Подмосковье составит от восьми до тринадцати градусов тепла, в Москве — от девяти до одиннадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров секунду. Местами возможны порывы до семнадцати метров. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала, как сохранить здоровье во время резкой смены погоды.