МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье предстоящей ночью

В ночь на вторник, 19 сентября, по Московской области местами ожидаются заморозки, предупредила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Подмосковье в ночные и утренние часты составит от минус двух до нуля градусов.

В МЧС призвали местных жителей, страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам рекомендовали быть предельно-внимательными, а водителям — строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что в этом году в Московском регионе будет очень яркая золотая осень.