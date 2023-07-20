МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозах и усилении ветра

С двух часов дня в Подмосковье ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом предупредила пресс-служба областного главка МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия сохранятся до девяти часов вечера. Местами пройдут кратковременные дожди, а порывы ветра будут достигать пятнадцати метров в секунду.

Жителям Московской области напомнили, что в такую погоду по возможности рекомендовано оставаться дома или в укрытии, а при нахождении на улице нельзя находиться вблизи ветхих конструкций и рекламных щитов.

Ранее подмосковный Минтранс напомнил автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В связи с непогодой водителей призвали не совершать резких маневров.