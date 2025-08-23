МЧС предупредило жителей Подмосковья о густом тумане с самого утра

Утром в субботу, 23 августа, в Подмосковье ожидается туман, который может снизить видимость до 500 метров. Об этом информирует Телеграм-канал Главного управления МЧС по Московской области.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10 часов 23 августа местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 метров», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в центральных и южных районах России в утренние и ночные часы участились туманы, которые существенно снижают видимость до 100–500 метров. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.