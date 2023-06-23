Открываем окна, включаем кондиционер: разбираемся, что делать водителю, когда в пасмурную погоду ничего не видно

Запотевание окон в машине это скорее проблема холодной погоды. Но и летом, когда пасмурно, многие водители с этим сталкиваются. Нужно ли объяснять, насколько сложно вести авто при плохой видимости? Это утомляет и отвлекает.

Окна запотевают из-за разницы температуры в салоне и на улице, включив кондиционер, можно быстро исправить данную ситуацию. Если нет дождя, можно немного открыть окна. Но при этом важно не допускать влажности в салоне.

«Если такая проблема для вас актуальна, то старайтесь на оставлять в машине мокрые вещи, например, зонтик. А впитать лишнюю влагу хорошо помогает наполнитель для кошачьего туалета. Кроме того, окна будут меньше запотевать, если протирать их микрофиброй», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Кроме того, машину можно обработать специальными средствами бытовой химии. Они так и называются «антидождь» и «антиконденсат».

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