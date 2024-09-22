МЧС: спасатели спустили четверых застрявших на горе Космос в Крыму подростков

Экстренные службы в Крыму провели операцию по спасению четырех 16-летних подростков, которые поднялись самостоятельно в туристических целях на гору Космос, а спуститься с нее было для них проблематично, проинформировала пресс-служба республиканского главка МЧС.

Сообщается, что молодые люди гуляли в курортном Судаке и нежданно заблудились на горе. Оказавшись в скалистой местности, они не смогли найти дорогу вниз и были вынуждены вызвать спасателей на помощь.

«Крымские спасатели МЧС России с помощью горноспасательного снаряжения спустили всех к подножию горы. Медпомощь подросткам не потребовалась», — добавили в МЧС.

Ранее мы писали, что подмосковные спасатели с начала года вывели из леса более 300 заблудившихся грибников. В большинстве случаев в неприятные ситуации в чаще попадают грибники, которые не предупреждают близких о своих планах, не берут с собой заряженные телефоны, воду, перекус и лекарства.