В МЧС сообщили, что число пострадавших, спасенных из-под завалов обрушившихся подъездов дома в Нижнем Тагиле, возросло до восьми, среди них — четыре ребенка, пишет 360.ru .

На данный момент на месте ЧП работают 170 спасателей и 45 единиц техники. Как сообщает МЧС, число пострадавших возросло до восьми человек, четверо из них — дети.

Ранее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил московским следователям помочь коллегам из Свердловской области в расследовании обстоятельств ЧП. Дело взято под контроль центрального аппарата Следственного комитета России.