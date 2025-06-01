МЧС: три человека погибли и 31 пострадал при обрушении моста под Брянском

В результате обрушения автомобильного моста в Брянской области, по предварительным данным, погибли три человека и ещё 31 получил травмы. Об этом проинформировали в региональном управлении МЧС.

Как минимум 108 человек в настоящее время находятся в пункте временного размещения. Все они находились в поезде в момент взрыва. Власти планируют использовать авиацию для перевозки пострадавших в Москву.

В Брянской области в связи с инцидентом проводится эвакуация пассажиров, как сообщили в РЖД.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

В результате происшествия погибли четыре человека: двое пассажиров и все члены локомотивной бригады поезда. Это машинист и его помощник. Более сорока человек получили различные травмы. Четверо из них находятся в критическом состоянии, в том числе полугодовалый ребёнок. Всего в поезде было 379 пассажиров, среди которых дети.