МЧС: власти Ростовской области сняли все ограничения на движение по трассам

О снятии ранее введенных из-за мятежа бойцов ЧВК Вагнер и их руководителя, бизнесмена Евгения Пригожина, ограничений журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

«Движение открыто», - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Как уточнили в региональм главке МЧМ, речь идет об открытии всех трасс Ростовской области, а также въездах в Ростов-на-Дону.

Напомним, в ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону, после провокационных заявлений ее руководителя Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по их лагерям,сначала захватили штаб Южного военного округа, а после двинулись колоннами на Москву

Глава государства Владимир Путин назвал действия военных подразделений мятежом и предательским ударом в спину России. Позднее стараниями президента Белоруссии Александра Лукашенко конфликт удалось погасить.

Ранее сообщалось, что разблокировано движение по Краснодарскому краю и Калужской области.