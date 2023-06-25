На Кубани и в Калужской области сняли все ограничения движения по трассам, введенные из-за военного мятежа Пригожина

Как проинформировали в управлении Госавтоинспекции по Краснодарскому краю, с 8 утра воскресенья, 25 июня, по трассе можно свободно передвигаться всем автомобилистам.

Напомним, движение по федеральной трассе М-4 «Дон» было ограничено 24 июня. Причиной тому стала попытка бизнесмена Евгения Пригожина учинить вооруженный мятеж. Позднее президенту Белоруссии Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным о отводе боевых подразделений в казармы и начале дэскалации конфликта.

«Все ранее введенные ограничения на трассах сняты», — пишет Госавтоинспекция в соцсетях.

Также в Калужской области губернатор Владислав Шапша проинформировал, что власти снимают ограничения на движение личного транспорта на всех трассах региона.

«Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения», — написал Шапша в в соцсетях.

Ранее сообщалось, что движение по трассе М-4 «Дон» в Московской и Тульской областях все еще ограничено.