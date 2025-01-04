МЧС выложило кадры масштабного горения сухой травы на горе над Тырныаузом на площади 700 «квадратов»

В 20:10 по московскому времени в пятницу, 3 января, в окрестностях города Тырныауз, расположенного в Кабардино-Балкарской Республике, произошел пожар на склоне горы. Огонь охватил сухую растительность на площади около 700 квадратных метров. Глава республики Казбек Коков сообщил в социальных сетях, что, вероятно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

На данный момент в результате пожара никто не пострадал. По факту возгорания уже начата процессуальная проверка, о чем сообщили в пресс-службе управления МЧС по республике.

«По состоянию на 23.30 мск пятницы пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по КБР осуществляется окарауливание склона с нижней части горы в окрестностях города Тырныауз. Потушено более 300 метров фронта горения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ликвидации возгорания задействованы 26 сотрудников МЧС, 10 работников Эльбрусского лесничества и шесть единиц специальной техники. МЧС публикует кадры происходящего. Видно, что весь склон горы над городом объят сильным пламенем и до локализации еще очень далеко.

«Сложности в тушении горения сухой травы связаны с крутизной склона, труднодоступностью и темным временем суток», — отметили в ведомстве.

В региональном управлении МЧС сообщили, что опасности распространения огня на жилые районы с горы нет.

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