МЧС за неделю вывезло из сектора Газа на родину 550 россиян

За минувшую неделю МЧС России эвакуировало охваченной военными действиями Газы порядка 550 россиян, в числе которых 230 детей.

Как уточнили в пресс-службе ведомства в соцсетях, из вывезенных из сектора Газа граждан России 408 человек уже доставлены в Москву спецбортами МЧС.

«Всего сначала операции в Москву доставлено 408 человек. Всего перешло границу более 550, из них 230 - детей», - сказали в оперштабе.

Напомним, ночь на воскресенье, 19 ноября, в московском аэропорту Домодедово сел спецборт МЧС еще со 120 россиянами из сектора Газа.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».