Мебельный рынок меняет курс: больше фактур и выразительных деталей

Современные интерьеры постепенно отходят от строгого и холодного минимализма в пользу более теплых, выразительных и тактильных решений. Об этом в беседе с изданием « Газета.Ru » рассказала директор по ассортименту мебельной фабрики «Вереск» Юлия Егорова.

По ее словам, натуральные материалы остаются в центре внимания, однако их подача меняется. Дерево по-прежнему востребовано, но в более сложных и насыщенных оттенках. Активно используются темные древесные декоры, такие как венге и ардо, а американский орех сохраняет статус универсальной классики благодаря мягкому теплому тону и хорошей сочетаемости с разными цветами. Среди новых решений эксперт отметила черно-бело-серый шпон с абстрактным рисунком, который придает пространству графичность и характер. Каменные поверхности остаются актуальными, при этом наряду со светлым мрамором все чаще выбирают теплые цветные разновидности и травертин.

Говоря о палитре, Егорова подчеркнула рост популярности глубоких красных оттенков — бургунди, бордо и винных тонов. В сочетании с темными древесными фактурами они создают ощущение статуса и глубины. Также востребованы природные «земляные» цвета: терракотовые, глиняные и охристые, формирующие атмосферу уюта. Отдельное место занимает greige — сложный серо-бежевый оттенок, который остается нейтральным, но не выглядит скучным. В числе актуальных также спокойные оливковые и шалфейные цвета, насыщенные шоколадные и табачные тона, а также приглушенный синий, выступающий акцентом в пространстве.

Эксперт обратила внимание и на значение текстуры, освещения и формы. По ее оценке, в интерьеры возвращается глянец, однако уже в более глубоком и благородном исполнении — отражающие поверхности взаимодействуют со светом и добавляют пространству объема. Популярность набирает рифленое бронзовое стекло, создающее игру теней и эффект дорогой детали. При этом строгая угловатость постепенно уходит: мебель все чаще получает округлые фасады, радиусные элементы и плавные опоры. Даже геометрически простые формы становятся мягче и визуально дружелюбнее.

В сегменте детской мебели наблюдается тенденция к легкой декоративности — появляются фигурные элементы и мягкие детали, при этом функциональность остается приоритетом. В фурнитуре и малых формах сохраняется продуманный минимализм: используются скрытые механизмы открывания, фасады без ручек или решения, выполненные в цвет основной поверхности.

По мнению Егоровой, изменения заметны и в доступном ценовом сегменте. Производители уделяют больше внимания дизайну, применяют фотопечать на ЛДСП и стекле, а имитации ротанга и фрезеровки становятся более сложными визуально. Кроме того, в корпусной мебели набирает популярность прием с акцентной задней стенкой, которая выполняет не только функциональную, но и декоративную роль, подчеркивая общий облик изделия.

