Мебельный склад возвели в Раменском округе на территории логопарка Софьино

На территории логопарка Софьино Раменского округа построили мебельный склад. Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора после проведения итоговой проверки выдали объекту заключение о соответствии требованиям проектной документации (ЗОС), сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что инспекторы проверили состояние внутренних инженерных систем, наружных сетей, благоустройства, а также оборудования. Кроме того, была оценена работа противопожарной защиты здания. Площадь нового склада составляет 27 тысяч квадратных метров. После ввода его в эксплуатацию в округе создадут 300 рабочих мест.

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