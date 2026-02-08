Мечта халявщика: в Госавтоинспекции придумали, как получить права, минуя кабинет нарколога

Согласно проекту нормативного акта, доступ к которому получили журналисты, от кандидатов могут перестать требовать бумажную медицинскую справку установленного образца. Нововведение планируют реализовать для тех, кто подает заявление на допуск к экзаменам в электронном формате через Единый портал государственных услуг. Ключевым условием станет наличие актуальных и полных сведений о состоянии здоровья будущего водителя в специальном федеральном электронном реестре.

На текущий момент стандартный пакет документов для записи на экзамены в подразделениях Госавтоинспекции является более объемным. Помимо документа, удостоверяющего личность, и свидетельства об окончании автошколы, необходимо обязательное предоставление медицинского заключения. Для лиц, не достигших совершеннолетия, также требуется официальное согласие родителей или опекунов.

Ранее сообщалось, что исследование показало влияние завтрака на когнитивные функции.