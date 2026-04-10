Мечта спецслужб и киборгов: школьник из Королева удивил своим изобретением спасателей

В Королеве в техникуме имени С. П. Королева прошел научно-технический фестиваль «Кванториада 2026», собравший около 500 участников со всего Подмосковья. Школьники и студенты представили свои разработки — от экзоскелета до цифровых музейных технологий. Особенным моментом открытия стало прямое включение с орбиты: космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поприветствовали участников и дали старт фестивалю.

Как сообщает REGIONS, одним из самых ярких проектов стал экзоскелет ученика школы № 1 Романа Екимиани. Конструкция весит около 25 кг, но при этом снижает нагрузку на позвоночник и ноги. Система с пневмоцилиндрами помогает человеку поднимать тяжести до 120 кг практически без усилий. По словам разработчика, активный экзоскелет разгружает опорно-двигательный аппарат, позволяя перемещаться с тяжелыми предметами на большие расстояния без нагрузки на себя. Это пригодится спасателям для расчистки завалов там, где не может проехать техника, и для переноски раненых без риска травм.

Кроме того, Роман представил дополнительную разработку — «экзоруку», способную поднимать грузы до 30 кг. Уже сейчас его проект вызывает интерес у специалистов экстренных служб, включая пожарных и сотрудников МЧС.

Внимание участников также привлек проект Ивана Соколова из технопарка «Кванториум» (центр «Орбита»). Школьник разработал приложение для музеев с элементами дополненной реальности. Пользователь скачивает программу, выбирает один из семи космических аппаратов, наводит камеру на метку и видит трехмерную модель. Ее можно вращать, изучать каждую деталь с подробным описанием — все выделяется в реальном времени.

По итогам фестиваля Роман Екимиани получил диплом победителя и благодарственное письмо от администрации.

