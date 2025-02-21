Мечтающая о красивой жизни в США россиянка бросила сына в мексиканском отеле

Гражданка России бросила двухлетнего сына в мексиканском отеле, чтобы беззаботно перебраться в США. Ребенка спасли жители Мексики совместно с российскими дипломатами. KP.RU узнал подробности этой истории от главы консульского отдела посольства РФ в Мексике Якова Федорова.

Россиянка до нелегального пересечения границы США бросила ребенка в гостинице в Пьедрас-Неграс на произвол судьбы, пока мальчика не нашли местные сотрудники. Мать так и не объявилась, а позже оказалось, что она решила сбежать в США. Женщина незаконно пересекла границу и пыталась остаться в стране, но ее поймали. Сейчас беглянка находится в центре для нелегалов.

Как рассказал Федоров, найденыша сразу передали в детское учреждение, предоставили ему уход и все необходимое. После обсуждения вопроса с рядом ведомств мальчика было решено вернуть на родину. Так как его близких родственников в РФ не нашлось, было решено, что дальнейшие решения останутся за органами опеки. Однако процесс был не быстрым: ушло семь месяцев, прежде чем малыша вернули в Москву. Перелет при этом оплатили мексиканцы.

«Можем сказать только, что она уехала давно. У нас тоже много вопросов о том, зачем она решила покинуть Россию. Наша семья вообще мало понимает, что происходит», — ответили КП родственники россиянки.

Отец русской мигрантки очень стар, а остальные из немногочисленных родственников отметили, что очень давно не общались с женщиной.

Ранее сообщалось, что Турция не впустила в свое воздушное пространство российский самолет.