Мечтающий о новой квартире пенсионер из Прокопьевска попался в ловушку мошенников

74-летний кузбассовец узнал о способе быстрого заработка денег, но после потери солидной суммы понял, что его обманули. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» .

Мошенники прознали о слабом месте прокопчанина: мужчина мечтал купить новую квартиру. Очень «удачно» с ним связался неизвестный, который представился брокером. Он убедил сибиряка, что инвестиции помогут ему заработать на мечту. Прокопчанин согласился и следовал инструкции собеседника.

Сначала пенсионер установил особое приложение и открыл лицевой счет, куда постепенно переводил деньги. Начал прокопчанин с 20 000 тысяч рублей, но по итогу потерял один миллион.

Цифры в приложении росли сами собой. У мужчины кончились накопления и он посчитал, что пора выводить деньги. Однако мошенники отметили, что для снятия средств нужно оплатить страховку в размере четырех миллионов рублей. Только тогда пожилой сибиряк понял, что его жестоко обманули.

Раздосадованный неудачей мужчина обратился в полицию. Там уже начали поиск мошенника в рамках возбужденного уголовного дела. Аферисту может грозить до шести лет колонии за преступную схему.

Ранее сообщалось, что в январе мошенник «затерроризировал» жителя Подмосковья.