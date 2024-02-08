«Билайн»: в январе мошенник на протяжении восьми минут набирал абонента 1,6 тысяч раз

Директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов рассказал РИА Новости о настойчивости одного мошенника, который пытался дозвониться абоненту оператора «Билайн».

Аферист непрерывно звонил на протяжении восьми минут. Он совершил 1623 звонка. Связаться с собственником сим-карты мошеннику так и не удалось.

«Самая долгая атака в январе длилась порядка восьми минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1623 раза», — рассказал Алферов.

У мобильного оператора установлен сервис по борьбе с мошенниками, который позволяет блокировать сомнительные номера. В январе таким способом удалось обезопасить более 39 тысяч абонентов. Так, аферисты совершили около семи миллионов звонков. В декабре каждые сутки обрабатывали около 150 миллионов запросов.

Оператор пояснил, что мошенники обычно используют автоматический набор. Каждый раз стараются выбирать нового клиента.

В ЦБ ранее призвали граждан к бдительности. Аферисты вышли на новый уровень. Они начали подделывать голоса своих родственников. Финансовые аналитики Андрей Плотников и Екатерина Астахова объяснили интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему россияне часто становятся жертвами обмана и насколько эффективные действия правительства в борьбе с мошенниками.