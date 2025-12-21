Мечтать опасно: как девушки в Афганистане выживают при правлении талибов

После признания России власти «Талибана» в июле 2025 года туризм в Афганистане постепенно возобновился. В городах открываются гостиницы, реставрируются старинные кварталы, а туроператоры предлагают восьмидневные программы от 220 до 255 тыс. руб. Однако экономические и туристические изменения не затрагивают внутреннюю жизнь женщин, сообщает Лента.ру.

В стране сохраняется системное нарушение прав женщин. С 2024 года талибы фактически отменили женское присутствие в общественных местах: запрещено говорить публично, показывать лицо и тело, посещать спортзалы, работать в НПО или быть гидами. Любое нарушение трактуется как нарушение шариата.

Принудительные браки и домашнее насилие остаются распространенными. Девочкам старше 12 лет запрещено учиться, университеты для женщин закрыты. По данным ЮНЕСКО, 1,4 млн девочек лишены возможности получить образование, около 80% молодых женщин не имеют доступа к работе.

Несмотря на это, женщины ищут способы сопротивления. Они проходят онлайн-курсы, изучают английский, готовятся к международным экзаменам и продолжают тайно работать. В городах действуют подпольные салоны красоты, мастерские по шитью и ткачеству ковров.

Подпольные спортивные клубы позволяют заниматься футболом, баскетболом, тхэквондо и плаванием. Тренеры меняют время занятий и скрывают клубы от посторонних, чтобы сохранить доступ девушек к спорту. По словам тренеров, занятия помогают преодолевать страх и сохранять чувство контроля над жизнью.

