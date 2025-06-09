Медбрат из Узбекистана изнасиловал школьника своим ртом во время ЭКГ

Шестнадцатилетний учащийся обратился в одно из частных медицинских учреждений в Москве с целью пройти электрокардиографическое исследование. Как передает Телеграм-канал «Многонационал», это было необходимо для оформления медицинской книжки, которая требовалась для трудоустройства в сфере общественного питания.

В помещении молодого человека встретил двадцатилетний медбрат, который прибыл в столицу из Узбекистана. Сотрудник внес информацию о юноше в электронную базу данных, а затем попросил его поднять футболку и приспустить штаны.

Просьба медбрата оказалась коварной уловкой: наивный юноша поверил и выполнил просьбу, а медбрат воспользовался ситуацией и начал насиловать его ртом. В этот момент в комнату вошла мать юноши и увидела иностранного специалиста, который орально стимулировал ее несовершеннолетнего сына. После этого был вызван наряд полиции.

В данный момент медицинский работник находится под стражей. В отношении него было инициировано уголовное производство по факту совершения действий сексуального характера с применением насилия.

Ранее сообщалось, что в московской больнице скончалась артистка из ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница». За неделю до этого ее избили и изнасиловали, но она пыталась скрыть этот факт. Медики считают, что женщина умерла из-за осложнения после перелома ребер.