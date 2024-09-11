Медик из Ленинского округа приобрела квартиру для своей семьи

Участие в региональной программе «Социальная ипотека» позволило фельдшеру скорой медицинской помощи из Ленинского городского округа приобрести двухкомнатную квартиру в доме новой постройки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Ольга Астахова работает фельдшером на Видновской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Примечательно, что ее рабочий стаж уже подходит к 30 годам. По словам обладательницы сертификата, ее профессия в полной мере дает почувствовать себя нужной людям.

У Астаховых двое детей. Долгое время семья снимала квартиру. Поучаствовать в программе женщине предложил старший фельдшер, который сказал, что это хорошая возможность решить проблемы с жильем. Им удалось приобрести двухкомнатную квартиру в доме новой постройки, а прошлые жильцы вдобавок к ремонту оставили мебель.

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