Медик из Щелково купила квартиру для своей семьи в новом доме

Эмилия Федорова, работающая медсестрой в городском округе Щелково, смогла купить квартиру для своей семьи в новом доме рядом с парком благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Эмилия работает медсестрой в ГБУЗ МО «Щелковский перинатальный центр», и считает данную работу своим призванием. После школы она сразу поступила в медколледж. Сейчас рабочий стаж обладательницы сертификата приближается уже к 30 годам.

Женщина рассказала, что она работает в послеродовом отделении с младенцами и мамами, обучает их и помогает им. В семье Федоровых трое сыновей. Мальчишки увлекаются футболом. Приняв участие в региональной жилищной программе, Эмилия с супругом выбрали квартиру, учитывая их интересы.

«У нас евродвушка в новостройке. Места хватает всем. Мы с мужем хотели, чтобы было удобно детям. Рядом находятся школа, спортивный парк. Там проводятся и зимние игры, и летом мальчики могут тренироваться», — рассказывает Федорова.

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